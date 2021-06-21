السماح بحضور عشرة آلاف مشجع كحد أقصى في أولمبياد طوكيو

2021/06/21 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وافقت السلطات اليابانية على حضور /10 / آلاف متفرج لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق الشهر المقبل بعد عام من التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.وجاءت الموافقة على هذا العدد بحد أقصى، مع حضور 50% من سعة الملاعب التي تقام بها المنافسات، إلا أن المنافسات قد تقام خلف أبواب موصدة في حال ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا ".وأفادت اللجنة المنظمة للأولمبياد، في بيان اليوم، بأن الجماهير المحلية فقط هي المسموح لها بحضور المنافسات، لكنها وضعت عدة شروط لحضور الجماهير، بينها ضرورة ارتداء الكمامات طوال الوقت ، كما اشترطت على الجماهير تجنب الازدحام عند الدخول والخروج من الملاعب، كما طلبت من المتفرجين حضور المنافسات ثم العودة إلى منازلهم مباشرة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند التنقل بين المدن ".ويشكّل هذا القرار نبأ سارًا للرياضيين الذين سيحظون بدعم جماهيري ولو خافت نسبيًا مقارنة بالنسخ السابقة من الألعاب، بدلا من التنافس أمام مدرجات فارغة :".وقال المنظمون في البيان "في ضوء القيود الحكومية المتعلقة بالأحداث العامة، سيُسمح بحضور جماهيري بنسبة 50 في المئة من سعة كل منشأة، وبحدّ أقصى يصل إلى عشرة آلاف شخص".وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو قبل الإعلان عن القرار "إذا طرأ تغيير جذري في عدد الإصابات، فقد نحتاج إلى إعادة النظر في هذه المسألة والتفكير في خيار عدم وجود متفرجين في المنشآت".وصدر القرار بعد محادثات خماسية بين منظمي طوكيو 2020 ومسؤولين من الحكومة اليابانية وحكومة طوكيو واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية ".وفي حديث قبل الاجتماع، قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه "متأكد تمامًا من أنه سيكون قرارًا لحماية الشعب الياباني وجميع المشاركين في الأولمبياد بأفضل طريقة"./انتهى2

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