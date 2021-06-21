خبراء أمميون يدعون البابا الى التحرك ضد العنف الجنسي بحق أطفال في مؤسسات كاثوليكية

2021/06/21 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف-(أ ف ب) – عبر خبراء من الامم المتحدة الإثنين عن “قلقهم الشديد” أزاء الاتهامات المتعددة بارتكاب عنف جنسي بحق أطفال في مؤسسات كاثوليكية وطلبوا من البابا فرنسيس التحرك.في رسالة وجهت الى الحبر الأعظم، ندد هؤلاء الخبراء الذين فوضتهم الأمم المتحدة لكن لا يتحدثون باسمها، بالاجراءات “التي تعتمدها الكنيسة الكاثوليكية لحماية المنفذين المفترضين […]

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