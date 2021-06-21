بحملة امنية واسعة.. مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين

2021/06/21 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بمناطق مختلفة من البلاد،خلال حملة امنية واسعة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انها " ألقت القبض على عدد من متهمين بمناطق مختلفة من البلاد".وبينت المديرية ان الحملة شملت القاء القبض على عدد من المتهمين في ميسان والديوانية والأنبار وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من مادة الحشيشة المخدرة و مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي واعتدة".

واشارت المديرية الى انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 و 32) مخدرات".

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