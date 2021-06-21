البارزاني لتولر: التزامكم بالتعاون والمشاركة رسالة مهمة ومبعث اطمئنان

2021/06/21 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التزام واشنطن باستمرار تعاونها ومشاركتها مع التحالف الدولي في العراق والمنطقة بانها رسالة مهمة ومبعث اطمئنان.

كما اكد البارزاني خلال استقباله السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، رغبة اقليم كوردستان بتنمية اكبر للعلاقات بين العراق واقليم كوردستان من جانب والولايات المتحدة من جانب اخر وتوسيعها في مجالات التعاون والتشارك.

من جانبه الجدد السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر التأكيد على استمرار المشاركة والتعاون مع التحالف واصدقاء العراق والمنطقة، واكد ان الارهاب ومخاطر داعش في العراق والمنطقة يمثلان خطرا حقيقيا في الوقت الحاضر.

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