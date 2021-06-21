ذي قار.. المحافظ يقيل 5 من المسؤولين المحليين ويكلف بدلاء عنهم

2021/06/21 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر محافظ ذي قار احمد الخفاجي، إعفاء عدد من المسؤولين المحليين وتكليف بدلاء عنهم.

وجاء في وثيقة حصلت عليها التغيير، أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب القانون، تقرر إعفاء حيدر محسن جري، مدير التخطيط العمراني، وتكليف المهندس هادي طاهر جاسم مؤقتا لحين تسمية البديل.

وأشارت الوثيقة إلى إعفاء جلال یاسر وميان، مدير هيئة الضرائب فرع ذي قار وتكليف محمد رهيف خلف بدلا عنه.

كما أعفى محافظ ذي قار بحسب الوثيقة المهندس كاظم جبر سدخان، مدير بلدية الناصرية وتكليف المهندس علي عدنان زويري مؤقتا لحين تسمية البديل، اضافة الى إعفاء المهندس عبد العزيز شاهين الطائي مدير بلدیات ذي قار وتكليف المهندس باسم نجم عبد مؤقتا لحين تسمية البديل، فضلا على إعفاء الدكتور صدام صاحب الطويل مدير عام دائرة صحة ذي قار وتكليف الدكتور أوس عادل جاسم بدلا عنه.

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