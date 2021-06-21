الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترفع توصياتها بشأن تطوير وتأهيل مداخل العاصمة وشوارعها

2021/06/21 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أربع توصيات بشأن تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها.

المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، قال في تصريحات صحفية إن اللجنة المختصة بمتابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها، أوصت بإدراج وزارة التخطيط للمشروع ضمن الموازنة الاستثمارية قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف، أن اللجنة أوصت أيضاً بتوجيه محافظة بغداد دعوة مباشرة للشركات المحلية والأجنبية صاحبة الاختصاص من أجل المباشرة بالمشروع، واستحداث قسم بلدي لكل مدخل، إضافة إلى أن تكون أولوية تنفيذ المشروع للبوابات ومن ثم للطرق المتصلة بها.

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