وسائل إعلام روسية: شركات متخصصة تناقش مشروع بناء مفاعلات نووية في العراق

2021/06/21 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت مصادر مطلعة في الوكالة النووية الروسية "روس آتوم"، الاثنين، أن مشروع بناء المفاعلات النووية في العراق لا يزال قيد المناقشة.

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وقالت في تصريح صحفي، تابعه "ناس" (21 حزيران 2021)، "في إطار الحوار مع الشركاء العراقيين حول القضايا النووية، تجري مناقشة جدول الأعمال الكامل للتعاون المحتمل سواء في مجال الطاقة أو في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية".

وأضافت: "في الوقت ذاته، يجري العمل لتشكيل هيئة تنظيمية لمثل هذا التعاون".

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية، أنها "تنوي بناء 8 مفاعلات نووية لإنتاجِ الكهرباء بقيمة نحو أربعين مليار دولار خلال السنوات المقبلة في محاولة منها لمعالجة نقص الكهرباء في البلاد والاستجابة للطلب المتزايد سنويا خاصة في فصل الصيف".

وقال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، كمال حسين لطيف، إن "المباحثات مع شركة روس آتوم الروسية قطعت شوطا ممتازا"، وأضاف أن بلاده تجري مناقشات مماثلة مع دولة أخرى.

وأشار، إلى أن "8 مفاعلات لا يشكل الرقم النهائي باعتبارها تنتج فقط 8 آلاف غيغا، وهو ما يغطي الحاجة الحالية للاستهلاك لغاية 2030 – 2035"، مستدركا "من الممكن أن نبني عددا أقل مثلا 4 مفاعلات وبذلك نكون قد حققنا 70% من خطتنا التي وضعناها".

وأكد أن الوضع الأمني وخصوصا في المحافظات الجنوبية مستقر تماما، الأمر الذي يسمح بالبدء بالتخطيط وإنشاء مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى أن الكثير من المناطق الشمالية والوسطى مستقرة أمنيا، حسب تعبيره.

"RT"

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