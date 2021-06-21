2021/06/21 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني – عدد الشركات المدرجة:- 103 – عدد الشركات المتداولة:- 34 1- بلغ عدد الاسهم المتداولة (1,046,076,494) سهم.‎2- بلغت قيمة الاسهم (1,344,319,078) دينار.3- اغلق مؤشر الاسعار ISX60 في جلسة اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم الاثنين..



تعرف على مؤشرات سوق العراق للاوراق المالية المركز الخبري الوطني.

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