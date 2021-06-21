اقليم كوردستان يسجل 619 اصابة جديدة بكورونا

2021/06/21 | 19:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، تسجيل 619 إصابة جديدة إلى جانب 494 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات في الإقليم وصل إلى 180513 حالة، بينها 4415 وفاة، و169066 حالة شفاء.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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