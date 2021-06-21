المالية النيابية: على مجلس النواب مراقبة تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات

2021/06/21 | 19:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في اللجنة المالية النيابية ضرورة متابعة مجلس النواب لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات، فيما انتقد المجلس على دخوله حالة من السبات، حسب تعريفه.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية في حديث لـ PUKmedia، ان المجلس شرع قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري واضاف فقرة تنص على ان على الحكومة توفير تخصيص مالي للناجيات الايزيديات، مضيفة ان حجم هذه التخصيص عمل الحكومة وليس عمل مجلس النواب لذلك لا يمكن للمجلس تحديد المبلغ.

واضاف النائب جمال كوجر انه يفترض ان يتابع مجلس النواب الامر اضافة الى ملفات اخرى لكن مجلس النواب دخل حالة سبات حيث هناك اكثر من 200 نائب مرشحون للانتخابات المقبلة وهو منشغلون بالدعاية الانتخابية ولا يمكن عقد جلسات المجلس.

وكان النائب الايزيدي حسين نرمو قد اكد في تصريح سابق لـ PUKmedia، بدء اجراءات تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات، مشيرا الى تحديد مخصصات مالية للمديرية العامة لشؤون الناجيات.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسين نرمو، إن قانون الناجيات تم تشريعه وصادق رئيس الجمهورية عليه ومؤخرا تم تعيين سيدة ايزيدية مديرة عام لشؤون الناجيات الايزيديات وصدر امر تعيينها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وفق قانون الناجيات الايزيديات الذي ينص على تشكيل مديرية عامة لشؤون الناجيات الايزيديات، لافتا الى انه تم "قبل نحو اسبوع او اكثر عقد ورشة عمل في اربيل حول اصدار التعليمات من قبل الوزارة وكيفية تطبيق القانون".

وتابع النائب حسين نرمو "مؤخرا التقيت انا وممثل الكوتا الايزيدية مع وكيلة وزارة العمل الاتحادية وهي المشرفة على هذا الملف مع المديرة العامة لشؤون الناجيات، وهناك مخاطبات مع وزارة المالية الاتحادية، وقد حددت وزارة المالية تخصيصا ماليا للمديرية العامة لشؤون الناجيات ولم يتبقى سوى مصادقة الحكومة عليها لاطلاقها".

PUKmedia / خاص

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