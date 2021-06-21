"قيظ وسكون".. العراق بحرارة تفوق نصف درجة الغليان في هذا الموعد - عاجل

2021/06/21 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تتعرض المدن العراقية إلى موجة حر خلال نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل كأول موجات الصيف اللاهبة.

حيث ستصل درجات الحرارة إلى الـ50 او اكثر قليلا ستسجلها مدن جنوب البلاد في الظل خلال النهار، فيما ستسجل أقل من الخمسين بقليل في باقي مدن البلاد.

وتستمر الرياح في هبوبها من الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبة ببعض النشاط في مدن الوسط والجنوب والغربية هذا الاسبوع، فيما ستميل للسكون بداية الاسبوع المقبل .

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