نجمة عالمية حسناء تكشف سر نضارة وجهها

2021/06/21 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت الممثلة الأميركية ​جوليان مور​ عن سر شبابها بعد بلوغها عمر الـ ٦٠عاماً.

وقالت في مقابلة صحفية، أن والدتها كانت ترفض التعرض لأشعة الشمس وهي تتبع هذه النصيحة.



وأضافت أنها حريصة على وضع كريم واقي من الشمس وقبعة أيضاً.

كما خضعت لعلاج بالإبر يساعد البشرة على تحفيز الكولاجين والإيلاستين وتخضع لموجات من الأشعة المختصة للوجه.

وتمارس جوليان اليوغا خمسة مرات في الأسبوع.



أما بالنسبة لنظامها الغذائي، فهي تأكل الكثير من السمك والخضار ولكنها لا تمتنع عن الأشياء التي تحبها مثل شرب الخمر.

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