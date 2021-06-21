ادارة برشلونة تسعى لجمع ميسي ورونالدو

2021/06/21 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قالت صحيفة / آس/ الإسبانية، إن رئيس برشلونة خوان لابورتا يريد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجمعه مع منافسه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي في النادي الكتالوني.وبحسب الصحيفة، فإن لابورتا، الذي عاد لرئاسة برشلونة في اذار الماضي، يحلم بالتعاقد مع رونالدو، وجمعه مع ميسي، رغم عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد الأخير.وأضافت أن برشلونة يفكر في عرض عدد من لاعبيه إلى جانب مبلغ مالي للتعاقد مع رونالدو، الذي يبلغ من العمر 36 عاما.وأشارت إلى أن برشلونة قد يدخل أنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو وسيرجي روبيرتو؛ لتسهيل الحصول على رونالدو.ورغم التكلفة المالية العالية التي سيتكبدها برشلونة، حال التعاقد مع رونالدو وتجديد عقد ميسي، إلا أن الصحيفة قالت إن الإيرادات ستتضاعف بوجود رونالدو وميسي معا في كامب نو.وحال نجاح لابورتا في التعاقد مع رونالدو، فإن النجم البرتغالي سيعود للدوري الإسباني بعد 3 مواسم من رحيله عن ريال مدريد، حيث أمضى 9 مواسم مع النادي الملكي.وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في حزيران 2022، لكن العديد من التقارير كشفت عن أن رونالدو قد يغادر هذا الصيف، خاصة بعد عودة المدرب ماسيميليانو آليغري./انتهى3

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