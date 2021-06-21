إلغاء مباراة الأردن وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب

2021/06/21 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عدم إقامة المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم بين منتخبي الأردن وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب قطر 2021، واحتساب نتيجة المباراة بفوز الأردن بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل بذلك إلى نهائيات المسابقة المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.وقالت اللجنة المحلية المنظمة في بيان صحفي أن ,هذا القرار يأتي بعد أن تأكد إصابة عدد من أعضاء وفد منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .وأكد الفيفا عدم تسجيل أية أعراض حادة لدى المصابين بالفيروس، والذين يتلقون حالياً الرعاية الصحية اللازمة .من جانبها شددت اللجنة المحلية المنظمة على توفيرأفضل الخدمات الطبية المتوفرة لأعضاء البعثة , مؤكدة أن دولة قطر سوف تتحمل تكاليف الرعاية الطبية المقدمة لأفراد بعثة منتخب جنوب السودان ".وبحسب الاعلام القطري ,يخضع جميع أفراد المنتخبات المشاركة في التصفيات لفحوصات "بي سي آر" عند وصولهم إلى الدوحة للكشف عن المصابين بالفيروس، وفق الإجراءات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة العامة في قطر "./انتهى2

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