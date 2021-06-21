الاعلام الامني يعلن نتائج العمليات في البصرة

2021/06/21 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن نتائج العمليات الامنية في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان صحفي، ان” قوة من قيادة عمليات البصرة تتمكن من، ضبط ٨ بنادق مختلفة ومسدس صوتي وتلقي القبض على متهم وجد مقطع فيديو في هاتفه يظهر قيامه بالدكة العشائرية، كما تمكنت من القاء القبض على مخمور ، ضمن قاطع المسؤولية”.

واضافت الخلية “كما خرجت قوة أخرى لغرض المداهمة والتفتيش والقاء القبض على المطلوبين ومصادرة الاسلحة غير المرخصة في قضاء الهارثة، وتمكنت من القاء القبض على مخالفين اثنين لقانون الإقامة يحملان الجنسية الاجنبية”.

واشار الى” تمكن القوات الأمنية في قيادة عمليات البصرة ضبط ١٠ بنادق مختلف الأنواع ومسدس، كما القت القبض على ٥ من المخالفين تم تسليمهم الى الجهات ذات العلاقه بوصل استلام، في حين القت القبض على مطلوب، وضبطت ٣ عجلات في قضاء ابي الخصيب على اثراء مشاجره بين عشيرتين”.

واكد البيان” اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.

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