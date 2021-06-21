2021/06/21 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق الزوراء فوزاً مهماً على فريق الديوانية، فيما تعادل النجف والكهرباء في دوري الكرة اليوم الاثنين.

وتمكن فريق الزوراء من الفوز على الديوانية بهدف نظيف سجله منتظر محمد ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.

بينما تعادل فريق الكهرباء سلبياً أمام فريق النجف ضمن مباريات ذات الجولة.

التالي

منذ 5 ساعات

رسمياً..



السماح بحضور الجماهير في نهائي كأس العراق

منذ 23 ساعة

العداءة دانا حسين تتأهل الى أولمبياد طوكيو

منذ يوم واحد

ديشامب يعلق على إصابة ديمبيلي

منذ يوم واحد

ليفربول يعثر على بديل صلاح

منذ يوم واحد

نقل قائد المجر إلى المستشفى

منذ يومين

البرتغال وألمانيا تدخلان تاريخ أمم أوروبا بالأهداف العكسية

منذ يومين

برشلونة يضم مهاجم منتخب هولندا

منذ يومين

جدول مواعيد مباريات ليوث الرافدين في بطولة العرب

منذ يومين

غريزمان يحدد موعد رحيله عن برشلونة

منذ يومين

إسبانيا وبولندا يرفعان شعار “لا بديل عن الفوز”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يهزم الديوانية والنجف والكهرباء يتعادلان في دوري الكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يهزم الديوانية والنجف والكهرباء يتعادلان في دوري الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).