2021/06/21 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر اعلام توزيع كهرباء محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، تنويها بشأن اطفاء الطاقة الكهربائية في المحافظة.وذكر في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم “حصول إطفاء تام (Shut Down) في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دون معرفة الاسباب..



انقطاع التيار الكهربائي في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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