2021/06/21 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البيت الأبيض يقدم 14 مليون جرعة من لقاح كورونا للعراق وفلسطين

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