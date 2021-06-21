دوي انفجارات شرقي بغداد.. ومصدر أمني يكشف طبيعتها

2021/06/21 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوقوع انفجارات شرقي بغداد، فيما كشف أن طبيعتها عبارة عن احتراق ‏مرآب لبيع اسطوانات الغاز والگاز.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دوي الانفجارات ضمن مدينة الصدر هي عبارة عن احتراق ‏كراج لبيع اسطوانات الغاز والگاز في مدينة الصدر منطقة الأورفلي واصوات الانفجارات نتيجة انفجار اسطوانات الغاز".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحادث في محاولة للسيطرة على النيران".

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