الدفاع المدني يوضح بعد سماع دوي انفجارات في مدينة الصدر

2021/06/21 | 19:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اسباب دوي الانفجارات التي سُمعت ضمن قاطع مدينة الصدر وسط العاصمة.

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وذكر مصدر في المديرية لـ "ناس" (21 حزيران 2021)، ان "دوي الانفجارات ضمن مدينة الصدر عبارة عن احتراق ‏كراج غير نظامي لبيع اسطوانات الغاز والگاز في مدينة الصدر منطقة الأورفلي".

واشار الى ان "اصوات الانفجارات نتيجة انفجار قناني الغاز".

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