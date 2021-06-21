2021/06/21 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، طبيعة الانفجارات التي حصلت في مدينة الصدر ببغداد.وقالت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “دوي الانفجارات ضمن مدينة الصدر عبارة عن احتراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني توضح طبيعة الانفجارات في مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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