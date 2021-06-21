استثمار الديوانية تطالب بحسم إجراء يصب في مصلحة المحافظة

2021/06/21 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة استثمار الديوانية، اليوم الاثنين، عن تأخر 20 مشروعا استثماري في المحافظة، عازية السبب الى عدم تسليم الأراضي المخصصة لها، فيما طالبت بحسم الأمر.

وقال رئيس هيئة استثمار الديوانية رزاق شبر لـ(بغداد اليوم)، إن "هيئة استثمار الديوانية منحت 41 إجازة استثمارية، 13 منها مكتملة وتمت مباشرة العمل وهنالك 7 إجازات قيد الإكمال".

وأضاف، "توجد 20 إجازة متأخرة بالعمل، وذلك نتيجة لعدم تسليم الأراضي المخصصة لهذه المشاريع من قبل وزارة المالية والجهات المعنية".

وأشار شبر الى أن "الهيئة طالبت الجهات والوزارت المعنية بحسم الأمر وتسليم الأراضي المخصصة للاستثمار لغرض البدء بالعمل عليها".

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