محافظة عراقية تشهد اطفاءً تاماً للكهرباء

2021/06/21 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة كهرباء ذي قار، اليوم الاثنين، عن انطفاء تام للكهرباء في عموم المحافظة، مشيرة الى عدم معرفة الاسباب.

وذكرت الدائرة في تنويه نشرته تابعته (بغداد اليوم)، ان "محافظة ذي قار شهدت انطفاء تام في جميع المحافظة عدا قضاء سوق الشيوخ".

واضافت انه "لن يتسنى للدائرة معرفة سبب الانطفاء حتى الان".

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