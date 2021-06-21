2021/06/21 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مديرية الدفاع المدني : عن انفجارات بمرأب غير نظامي لبيع اسطوانات الغاز شرقي بغداد.وذكرت في بيان ان : الانفجارات التي وقعت في مدينة الصدر شرقي بغداد سببها احتراق ‏ مرأب غير نظامي لبيع اسطوانات الغاز والگاز في منطقة الأورفلي وانفجار قناني الغاز./انتهى3

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