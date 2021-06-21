الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية بناحية السجلة في سامراء

2021/06/21 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي ولواء المغاوير، عملية أمنية في منطقة الزور التابعة لناحية السجلة في مدينة سامراء.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي ان ,العملية جاءت بعد ورود معلومات بوجود تحركات مشبوهة، حيث تم تفتيش المنطقة و المبازل والاحراش والقصبات التي فيها"./انتهى2

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