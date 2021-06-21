رئيس البرلمان العراقي يتوجه إلى باريس

2021/06/21 | 19:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس....

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