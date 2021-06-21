دوي انفجارات شرقي بغداد.. ما مصدرها؟

2021/06/21 | 19:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوقوع انفجارات شرقي العاصمة العراقية بغداد، فيما أكد أن طبيعتها عبارة عن احتراق ‏مرآب لبيع اسطوانات الغاز والكاز....

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