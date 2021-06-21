2021/06/21 | 19:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم: ماضون بتعيين الطلبة الأوائل ولن نسمح باستمرار الكليات غير المؤهلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/21 | 19:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: ماضون بتعيين الطلبة الأوائل ولن نسمح باستمرار الكليات غير المؤهلة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: ماضون بتعيين الطلبة الأوائل ولن نسمح باستمرار الكليات غير المؤهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).