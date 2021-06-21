مكافحة المخدرات تطيح بعدد من المتهمين في مناطق متفرقة

2021/06/21 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بمناطق مختلفة من البلاد، خلال حملة امنية واسعة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انها ” ألقت القبض على عدد من متهمين بمناطق مختلفة من البلاد”.

وبينت المديرية ان ،الحملة شملت القاء القبض على عدد من المتهمين في ميسان والديوانية والأنبار وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من مادة الحشيشة المخدرة و مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي واعتدة”.

واشارت الى انه “تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 و 32) مخدرات”.

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