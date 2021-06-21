2021/06/21 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يعتبر مرض الكبد الدهني أو تدهن الكبد من الأمراض الخطيرة التي يجب عدم تجاهلها، حيث لا يشعر الإنسان بالإصابة به، لأنه لا يعطي أعراض مرضية مباشرة مثل الألم.وبمجرد وصول الكبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 8 علامات تحذيرية تؤكد وجود تطور خطير لتليف الكبد الصامت المركز الخبري الوطني.

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