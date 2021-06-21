وزير الخارجية العراقي يبحث جملة من الملفات مع نظيرته السويدية

2021/06/21 | 20:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، الاثنين، مع وزيرة خارجيَّة السويد ان ليندي في لوكسمبورغ، ملفات العلاقات الثنائيَّة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدوليَّة والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 حزيان 2021)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى وزيرة خارجيَّة السويد ان ليندي، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الشؤون الخارجيَّة لوزراء خارجيَّة دول الاتحاد الأوروبيّ، و جرى خلال اللقاء مناقشة ملفات العلاقات الثنائيَّة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدوليَّة والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك".

وأكّد الوزير على "أهمية السويد كونها تستضيف جالية عراقيَّة كبيرة وتلعب الجالية دوراً مهماً في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة في السويد"، مُعرباً عن "شكره لمملكة السويد على الدعم الأمني والعسكري الذي قدمته للعراق ابان حربه على الإرهاب في اطار التحالف الدوليّ لمكافحة تنظيم داعش الإرهابيّ".

وبحسبب البيان "تطرق الوزيران إلى أخر التطورات على المستوى السياسيّ في العراق والإعداد للانتخابات المقبلة، وإنجازات الحكومة العراقيَّة لاسيما في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية".

وأكد الجانبان على "أهمية تعزيز التعاون السياسيّ والأمنيّ بين العراق والسويد خاصة وان الأخيرة تترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الوقت الحالي".

وفي ملف الهجرة والمهاجرين "اتفق الجانبان على زيادة التنسيق المشترك وتسهيل عودة العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق".

وفي نهاية اللقاء اشار البيان الى ان "الوزير جدد الدعوة للوزيرة السويدية ليندي لزيارة العراق لمتابعة الملفات الثنائيَّة والتعاون المشترك".

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