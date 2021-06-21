تغييرات دراماتيكية لداعش في العراق

2021/06/21 | 20:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت تقارير دولية من تنظيم سري ثان لداعش يناور في ديالى وصلاح الدين وكركوك ولديه خلايا نائمة وبؤر ومتفجرات وتتكون من ثلاثة أشخاص او اربعة يقومون بعمليات أسبوعية.

وعلى اثر ذلك شددت تلك التقارير على الحاجة لوجود ودعم التحالف الدولي في الجوانب العسكرية والاستخبارية والفنية وكذلك اللوجستية ، محذرين من حدوث أوضاع مشابهة لعام الفين وثلاثة عشر عندما خرجت القوات الامريكية ما أتاح لداعش السيطرة على ثلثي مساحات العراق.

وأكدت التقارير أهمية وضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية بطريقة غير عبثية، وذلك للحيلولة دون تكرار المشهد الافغاني في العراق بعد سيطرة حركة طالبان المصنفة دوليا كإرهابية على العديد من المناطق وذلك عقب بدء انسحاب قوات الناتو من البلد.

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