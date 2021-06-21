مقتل قيادي بداعش بكمين في ديالى

2021/06/21 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قتل قيادي بارز في تنظيم داعش بكمين شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان "قوة من استخبارات اللواء 24 في الحشد الشعبي تمكنت من قتل المدعو اسامة الناحر، اخطر قيادات تنظيم القاعدة سابقا وابرز قيادات داعش الذي تطارده القوات الامنية منذ سنوات بكمين بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان مقتل الناحر يعد ضربة قاصمة لتنظيم داعش في حوض حمرين في ديالى ./انتهى

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