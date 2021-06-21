فرق الدفاع المدني تخمد حريق خزانات وقود مدينة الصدر/ موسع

2021/06/21 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا كبيرا اندلع داخل عدد من خزانات وقود الگاز والبانزين داخل مرأب اهلي في منطقة الأورفلي مقابل معمل السكائر في مدينة الصدر شرقي بغداد .وقالت مديرية الدافاع المدني ان فرقها طوقت النيران وابعدت خطرها عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية .وطالب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ./انتهى3

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