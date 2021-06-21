اهم النقاط التي تركز عليها الاجتماع السوري العراقي حول الصناعة

2021/06/21 | 20:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير الصناعة السوري زياد صبحي صباغ ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز على محضر اجتماعات الجانبين السوري والعراقي في ختام زيارة الوفد...

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