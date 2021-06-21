جهاز مكافحة الارهاب يحبط مخططا إرهابيا جنوبي بغداد

2021/06/21 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان جهاز مكافحة الارهاب احبط مخططا إرهابيا جنوبي بغداد.وذكر على موقعه انه : حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يستمر فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياتهم النوعية لدحر مخططات عصابات داعش الإرهابية.واضاف : ان جهاز مُكافحة الإرهاب احبط مخططا إرهابيا جنوبي العاصمة بغداد من خلال إلقاء القبض على مسؤول أحدى الخلايا الإرهابية الذي أعترف بدوره على وجود كدس للعتاد يحتوي أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة وُعدة قتالية وكواتم للصوت .وتابع رسول: بعدها توجه أبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب صوب أقضية مُحافظة الأنبار حيث تمكنوا من إلقاء القبض على (٣) عناصر من بقايا داعـش .ليختتم رجال الجهاز واجباتهم بإلقاء القبض على عُنصر إرهابي في العاصمة بغداد ./انتهى3

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