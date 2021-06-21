قصف تركي على شمال العراق يتسبب بـ

2021/06/21 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب قصف تركي "عنيف" على قرى في محافظة دهوك شمال العراق، الاثنين، بقطع التيار الكهربائي عن أربع منها، بحسب مراسل موقع "الحرة".

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