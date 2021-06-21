2021/06/21 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، إن رجل دين متشددا مثل أمام المحكمة بعد ساعات من اعتقاله بتهمة الاعتداء الجنسي على طالب في مدرسة دينية.وتم توجيه التهم إلى عزيز الرحمن، الأسبوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محاكمة رجل دين بتهمة الاعتداء الجنسي في باكستان المركز الخبري الوطني.

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