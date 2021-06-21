2021/06/21 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الاثنين، القاء القبض على مسؤول إحدى الخلايا الإرهابية في بغداد.وقال رسول في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “حسب توجيهات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسؤول إحدى الخلايا الإرهابية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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