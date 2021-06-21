ثورات المحمول الفنية..تيك توك نموذج - سامح عسكر

2021/06/21 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر القصة هي عداء الشيوخ لكل جديدفقه رجال الدين قائم دائما على أصالة الماضي وصلاحية الأسلاف، فعندما يظهر الجديد ليخلف الآية إلى أصالة الحاضر والمستقبل أو يطعن في صلاحية الأسلاف أو يضع تلك الصلاحية في سياقها التاريخي (ينتفضون) ثم يرفعون سلاح الكفر والهرطقة..كل الأديان عانت من تلك الظاهرة..وهي رفض كل جديد ومقاومة أي تحديثركز معايا حضرتك :أولا: بدأت القصة بتحريم الفقهاء لل ......





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