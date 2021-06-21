محسن الشيخ راضي لم يكن صادقا في مذكراته - فاضل عباس البدراوي

2021/06/21 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_عباس_البدراوي الجزء الأولبعد أن أكملت قراءة مذكرات القيادي السابق في حزب البعث محسن الشيخ راضي، خرجت بأنطباع مفاده بأنها تفتقد إلى الصدقية، محشوَة بكثير من المغالطات والادعاءت البعيدة عن الحقيقة وتزييف للحقائق التاريخية وتزوير فاضح للوقائع.



انطلاقا من واجبي الوطني والمبدأي وتبيانا للحقائق التاريخية لمرحلة حساسة من تاريخ العراق السياسي الحديث، وجدت نفسي ملزما بالرد على معظم ما جاء في تلك المذكرات، حيث انني ......





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