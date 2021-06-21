الناطق باسم القائد العام: جهاز مكافحة الإرهاب يحبط مخططاً ’إرهابياً’ جنوبي بغداد (صور)

2021/06/21 | 20:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، عن إحباط جهاز مُكافحة الإرهاب مخطط إرهابي جنوبي العاصمة بغداد من خلال إلقاء القبض على مسؤول احدى الخلايا الإرهابية.

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وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 حزيران 2021)، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يستمر فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياتهم النوعية لدحر مخططات عصابات داعش الإرهابية".

واضاف ان "جهاز مُكافحة الإرهاب احبط مخطط إرهابي جنوبي العاصمة بغداد من خلال إلقاء القبض على مسؤول أحدى الخلايا الإرهابية الذي أعترف بدوره على وجود كدس للعتاد يحتوي أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة وُعدة قتالية وكواتم للصوت".

وبحسب البيان "بعدها توجه أبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب صوب أقضية مُحافظة الأنبار حيث تمكنوا من إلقاء القبض على (٣) عناصر من بقايا داعـش، ليختتم رجال الجهاز واجباتهم بإلقاء القبض على عُنصر إرهابي في العاصمة بغداد".

واشار الى ان "جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ واجباته وفق أوامر قضائية وبمهنية عالية وأن هدفه الرئيسي هو الوصول إلى عراق أمن ومُستقر والقضاء التام على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد".

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