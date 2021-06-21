مراقبون: الكف عن استخدام العراق كورقة توازن بين واشنطن وطهران يعزز مسارات الاستقرار

2021/06/21 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مراقبون من تداعيات انسحاب قوات التحالف الدولي مؤكدين ان الانسحاب العبثي سيولد تبعات سياسية أكثر من الأمنية، وسط تساؤلات عن استراتيجية أمريكا في العراق تجاه الضربات الممنهجة التي تستهدف قواعدها من قبل جماعات مسلحة.

واكد المراقبون ان الانسحاب العسكري للتحالف الدولي من العراق بحاجة الى خطط استراتيجية في وقت لم يكمل فيه البلد إعادة بناء هيكلته السياسية والأمنية والاقتصادية بسبب أخطاء السياسات خلال السنوات السابقة.



المراقبون أشاروا أيضا الى ان الاستقرار الأمني في العراق يمكن أن يحدد في محادثات ڤيينا من خلال الكف عن استخدامه كورقة مواجهة وتوازن للنفوذين الإيراني والأمريكي، الأمر الذي يعزز مسارات الاستقرار وتمكين العراق من أن يستعيد فاعليته ودوره عبر إعادة ضبط العلاقات والمصالح مع كل الأطراف وفق مقاربات التعاون والتكامل بدلا من مقاربات التنافس والصراع.

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