ناطق عسكري يعلن احباط مخطط 'إرهابي' جنوبي بغداد

2021/06/21 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن احباط مخطط "إرهابي" جنوبي بغداد، مؤكداً اعتقال خمسة "إرهابيين".

وقال رسول في بيان، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يستمر فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياتهم النوعية لدحر مخططات عصابات داعش الإرهابية، حيث أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب مخطط إرهابي جنوبي العاصمة بغداد من خلال إلقاء القبض على مسؤول أحدى الخلايا الإرهابية الذي أعترف بدوره على وجود كدس للعتاد يحتوي أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة وُعدة قتالية وكواتم للصوت".

وأضاف "بعدها توجه أبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب صوب أقضية مُحافظة الأنبار حيث تمكنوا من إلقاء القبض على (٣) عناصر من بقايا داعـش"، مشيراً الى "إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في العاصمة بغداد".

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