2021/06/21 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، صالح راضي، اليوم الاثنين، على عودة مناسيب نهري دجلة والفرات الى الارتفاع، مبينا ان وفد عراقي غادر الى تركيا بمباحثات فنية وأهمها إطلاق المياه في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تؤكد عودة مناسيب نهري دجلة والفرات الى الارتفاع المركز الخبري الوطني.

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