ثمن باهظ.. إهمال جسيم يوجه ضربة للقاحات كورونا في العراق

2021/06/21 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تلف اكثر من 250 جرعة من لقاح فايزر في مستشفى فاطمة الزهراء بمدينة الصدر، مبينا ان احد الموظفين قطع الكهرباء عن الثلاجات ليعمل الشاي ما تسبب بتلفها.

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