(بغداد اليوم) تكشف هوية الارهابي الذي قتل في ديالى

2021/06/21 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر امني ، اليوم الاثنين، عن مقتل ارهابي مسؤول في تنظيم داعش الارهابي في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "اللواء الرابع والعشرون للحشد الشعبي وبتخطيط محكم من قبل استخبارات اللواء تمكن من قتل الداعشي المسؤول الاول عن عمليات الاعدام بحق المدنيين وادخال الانتحاريين في عدة مناطق من محافظة ديالى".

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