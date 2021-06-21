العبادي يستقبل السفيرين التركي والياباني

2021/06/21 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ، اليوم الإثنين، السفير التركي الجديد علي رضا كوناي.وتمنى العبادي / حسب بيان لمكتبه / للسفير التركي التوفيق في مهمته الجديدة في العراق وأن يعمل جاهداً على تعزيز التعاون بين البلدين.واضاف ان المقابلة شهدت مناقشة الأوضاع في العراق والمنطقة وبناء علاقات مشتركة مبينة على أساس الإحترام المتبادل للسيادة في مختلف المجالات.واشار البيان الى ان العبادي استقبل ايضا السفير الياباني سوزوكي كوتارو وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين والأوضاع في العراقمبينا انه تم التأكيد على أهمية دخول الشركات اليابانية للاستثمار في العراق لما تتمتع به من تقنيات حديثة ورصانة وسمعة طيبة لدى العراقيين./انتهى3

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