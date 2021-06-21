إنطفاء تام للتيار الكهربائي في وسط وجنوب العراق

2021/06/21 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شهدت محافظات عراقية وسطى وجنوبية، مساء الاثنين، اطفاءً تاماً للمنظومة الكهربائية. وذكرت مديرية كهرباء محافظة ذي قار في بيان مقتضب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حصل إطفاء تام (Shut Down) في اغلب مناطق محافظة ذي قار عدا قضاء سوق الشيوخ ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب.لذا اقتضى التنويه لذلك”. …

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