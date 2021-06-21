مكافحة الارهاب تحبط مخطط إرهابي جنوبي العاصمة

2021/06/21 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، احباط مخططا ارهابا جنوبي العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان صحفي، انه “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يستمر فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياتهم النوعية لدحر مخططات عصابات داعش الإرهابية، حيث أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب مخطط إرهابي جنوبي العاصمة بغداد من خلال إلقاء القبض على مسؤول أحدى الخلايا الإرهابية الذي أعترف بدوره على وجود كدس للعتاد يحتوي أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة وُعدة قتالية وكواتم للصوت”.

وبين رسول، ان ” أبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب توجهوا صوب أقضية مُحافظة الأنبار حيث تمكنوا من إلقاء القبض على (٣) عناصر من بقايا داعـش، ليختتم رجال الجهاز واجباتهم بإلقاء القبض على عُنصر إرهابي في العاصمة بغداد”.

واكد إن “جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ واجباته وفق أوامر قضائية وبمهنية عالية وأن هدفه الرئيسي هو الوصول إلى عراق أمن ومُستقر والقضاء التام على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد”.

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